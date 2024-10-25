Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e Uçulabilecek

Bakan Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığını belirterek, "Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." ifadesini kullandı.

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Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e Uçulabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 19-24 Ekim tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği'nin düzenlendiğini anımsattı.

Etkinlik kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığının bilgisini veren Uraloğlu, "Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, imzalanan zaptlarla Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını bildirdi.

"RİZE TURİZMDE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANACAK"

Bu tür anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak. Seferler yerel ekonomiyi canlandıracak, ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası boyutta güçlendirecek. Böylece, Rize'nin turistik ve ekonomik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak."

Kaynak: AA

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