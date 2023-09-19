Bursa'da suya zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 19 zam yapıldı. Su zammı, AKP ve MHP'nin oylarıyla meclisten geçti.

Bursa'da suya zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında suya zam kararı çıktı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, toplantıda, AKP’li belediyenin iştiraki BUSKİ’nin raporu gerekçe olarak gösterildi. Raporda uygulanan su ve atık su fiyat tarifelerinde güncellemeye ihtiyaç duyulduğu, kurumun işletme zorunlu giderlerini önemli derecede artış göstermesi nedeniyle 1 Ekim tarihinden itibaren yapılacak endeks okumalarında, su bedellerine yüzde 19 oranında artış yapılması gerektiği belirtildi.

Suya istenen yüzde 19’luk zam, CHP ve İYİP'in ret oyuna karşılık, AKP ve MHP’nin oylarıyla meclisten geçti. Zamlı tarife 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

AKP’li büyükşehir belediyesinin iştiraki BUSKİ’nin zam kararı almadan önce meskenler için uyguladığı tarife şöyleydi:

12 metreküp altı içme su fiyatı 12,19 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 23,16 TL, 12 metreküp altı atık su fiyatı 3,05 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 5,79 TL.

Yüzde 19'luk zam sonrası 12 metreküp altı içme su fiyatı 14,50 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 27,56 TL, 12 metreküp altı atık su fiyat 3,62 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 6,89 TL oldu.

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