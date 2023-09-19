Bakan Işıkhan rakam verdi: Yeni yılda yapılacak zamla en düşük memur maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Bakan Işıkhan, yılbaşında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşının 33 bin liraya ulaşacağını açıkladı.

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Bakan Işıkhan rakam verdi: Yeni yılda yapılacak zamla en düşük memur maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisinin maaşlarına yılbaşında yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, yapılacak artışın yüzde 50’ye yaklaşacağını ve en düşük memur maaşının 33 bin TL civarına çıkacağını açıkladı.

TRT Haber’in aktardığına göre, Işıkhan, konuya ilişkin "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

Erdoğan’ın talimatı doğrusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz"

Ayrıntılar gelecek...

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Memur Zam Vedat Işıkhan
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