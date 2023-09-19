'Elektriğe zam' iddiası

Ekonomi yazarı Olcay Dilek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam kararı çıktığını söyledi.

'Elektriğe zam' iddiası

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) elektriğe zam kararı çıktığını iddia etti.

HalkTV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" isimli programa katılan Aydilek, EKK'dan 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam kararı çıktığını, ancak uygulanıp uygulanmayacağının kesin olmadığını aktardı.

Aydilek, şöyle konuştu:

"Örneğin elektrikte zam kararı alınıyor, yukarıdan gelen talimatla karara bağlanmış konuda geri adım atılıyor.

Dün öğrendiğim bir şey, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 'elektriğe zam yapalım' kararı çıkmış ağustostaki toplantıda. Ama bu zam yapılır mı bilmiyoruz. Yüzde 20 ila 30 aralığında zam bekleniyor 1 Ekim'den itibaren.

Genelde 3 ayda bir maliyet bazlı olarak tarifeler belirleniyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin 2 liraya aldığı elektriği konutlara 70 kuruşa sattığı ve bir yük oluştuğu söyleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar önemli. Seçime gidiyoruz..."

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