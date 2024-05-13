Bursa'da hasadı başladı, üretici memnun oldu: Tarlada kilosu 70 TL!

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur nazende cinsi fasulyenin hasadına başlandı.

Erkenci, yüksek verimli ve kılçıksız olmasıyla bilinen nazende cinsi fasulye üreticinin yüzünü güldürürken, tarlada kilosu 70 TL'den alıcı buluyor.

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

Fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren çiftçi Metin Özdemir, sezonu bu fiyatlardan kapatırsalar emeklerinin karşılığını alacaklarını söyledi.

NAZENDE CİNSİ FASULYE

Nazende cinsi fasulye, oturak fasulye çeşididir. Erkenci, yüksek verimli ve kılçıksız olmasıyla bilinir. Baklaları yeşil renkte, yassı, düzgün ve ortalama 16-17 cm uzunluğundadır. Tohum rengi kahverengidir.

Nazende cinsi fasulye, taze fasulye olarak tüketilmesinin yanı sıra, konservelik olarak da kullanılabilir.

Nazende cinsi fasulyenin faydaları:

- Vitamin ve mineral bakımından zengindir,

- Lif kaynağıdır,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Kalp ve damar sağlığını korur,

- Kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem