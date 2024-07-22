Bu Düzenleme Büyük Tepkilere Neden Olacak! Trendyol'a Milyonluk Vergi Kıyağı

Vatandaşlar enflasyon ve vergi yükünün artında ezilirken holdinglerden silinen vergi borçlarına Çinliler de eklendi. Hükümet BDY’ye yatırım teşvikinin ardından Pekin menşeli e-ticaret devine de milyarlarca liralık vergi avantajı sağladı.

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Bu Düzenleme Büyük Tepkilere Neden Olacak! Trendyol'a Milyonluk Vergi Kıyağı

Vatandaşlar vergiler altında ezilip, yeme içmesinden keserken hükümet büyük holdinglerin, şirketlerin vergi borçlarını siliyor. Vergi borcu silinenlerin arasına Çinliler de katıldı. Karar’dan İbrahim Kahveci’nin haberine göre; Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, Trendyol'a iki yılda yaklaşık 70 milyar liralık avantaj sağlaması bekleniyor. Krizin yükü dar gelirlinin sırtına bırakılırken Çinliler için neden bu kadar vergi gelirinden vazgeçildiği sorgulanıyor.

EMEKLİYE ZAM YOK; ÇİNLİ ŞİRKETE VERGİ KIYAĞI VAR

Kaynak yetersizliğini gösteren iktidar, emekliye ve asgari ücretliye zam yapmadı. Üstüne vergi paketiyle millete yeni yük getirildi. Ancak "vergide adalet" söylemiyle millete kemer sıktırılırken müteahhitlerin Hazine garantili projelerine zam aksatılmadı, milyonluk vergi borçlarının üstüne çizik atıldı. Tüm bu tabloya 'Fakirden alıp zengine veriyorlar' tepkileri yükselirken şimdi de Çinli firmalara arka arkaya yapılan vergi imtiyazları gündemde.

E-TİCARET YASASINDA DEĞİŞİKLİKLE DEVLET ALACAĞINDAN VAZGEÇİYOR

Otomobil üreticisi BYD 'ye yatırım anlaşması üzerinden büyük avantaj sağlandığı yansıdı. Bu adımla devlet milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçerken bu kez Çinli e-ticaret firması Trendyol için benzer gelişme yaşandı. E ticaret yasasında yapılması planlanan değişiklikle, şirketin ödemesi gereken milyarlarca liralık lisans ücretinin silineceği iddiası yansıdı. Çarpık tablo 'Millete fedakarlık Çinliye jest' tepkilerine yol açtı.

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