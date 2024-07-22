Ödemeler Başladı: Muğla'da Emekliye Aylık 2 Bin TL Destek!

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için 'Emekli Destek Paketi' projesini devreye soktu.

Bu kapsamda mevcutta bulunan Halk Kart desteğinden yararlanan ve 60 yaş üzeri emekli, yaşlılık, ölüm, dul ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan, muhtaçlık sınırı altında gelire sahip Muğla'da ikamet eden vatandaşlara hazırladığı yardım paketinin ilk ödemelerini 22 Temmuz'da kartlara aktardı.

EMEKLİYE HER AY DÜZENLİ OLARAK YATIRILACAK

'Emekli Destek Paketi' ile emeklilere bin TL pazar alışverişi, 300 TL ekmek, 200 TL su faturası, 500 TL et desteği olmak üzere 4 farklı kalemde toplam 2 bin TL destek sağlayacak ve bu desteği her ay düzenli olarak Halk Kart hesaplarına yatıracak.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilere destek projesi hakkında açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlk etapta Halk Kart desteğimizden yararlanan, şartları uyan vatandaşlarımız bu destekten yararlanacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza elimizin ulaştığı derecede yardım etmeye, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem