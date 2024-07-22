Ödemeler Başladı: Muğla'da Emekliye Aylık 2 Bin TL Destek!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Emekli Destek Paketi' projesini devreye soktu. Bu kapsamda Halk Kart ve sosyal destek alan emeklilere aylık 2 bin TL destek verilecek.

Ödemeler Başladı: Muğla'da Emekliye Aylık 2 Bin TL Destek!

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için 'Emekli Destek Paketi' projesini devreye soktu.

Bu kapsamda mevcutta bulunan Halk Kart desteğinden yararlanan ve 60 yaş üzeri emekli, yaşlılık, ölüm, dul ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan, muhtaçlık sınırı altında gelire sahip Muğla'da ikamet eden vatandaşlara hazırladığı yardım paketinin ilk ödemelerini 22 Temmuz'da kartlara aktardı.

EMEKLİYE HER AY DÜZENLİ OLARAK YATIRILACAK

'Emekli Destek Paketi' ile emeklilere bin TL pazar alışverişi, 300 TL ekmek, 200 TL su faturası, 500 TL et desteği olmak üzere 4 farklı kalemde toplam 2 bin TL destek sağlayacak ve bu desteği her ay düzenli olarak Halk Kart hesaplarına yatıracak.

Ödemeler Başladı: Muğla'da Emekliye Aylık 2 Bin TL Destek! - Resim : 1

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklilere destek projesi hakkında açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlk etapta Halk Kart desteğimizden yararlanan, şartları uyan vatandaşlarımız bu destekten yararlanacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza elimizin ulaştığı derecede yardım etmeye, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muğla Emekli
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
Hazine, 43,7 Milyar TL Borçlandı Hazine, 43,7 Milyar TL Borçlandı
Aşure de Enflasyondan Nasibini Aldı: Maliyet Yüzde 36 Fırladı Aşure de Enflasyondan Nasibini Aldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?