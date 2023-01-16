Borsa'da neler oluyor? İddia: MİT devreye girdi, Erdoğan'a sunulan raporda AKP'lilerin ilişkileri de var

Borsa İstanbul'un yeni yıla sert düşüşler ve devre kesicilerle girmesinin Ankara'da panik havası yarattığı ve ekonomi yönetiminin gidişata çareler aramaya başladığı öğrenildi.

BİST100 yılbaşından bu yana yüzde 14,5’lik düşüşüyle dünyada en fazla kayıp yaşayan endeks haline gelmişti. Geçen yıl ise endeks yüzde 200’e varan primiyle yüksek enflasyona karşı yatırımcıların bir numaralı adresi olarak öne çıkıyordu.

Halk TV yazarı Barış Soydan, dikkati çeken bir iddiayı okurlarıyla paylaştı. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaşananları mercek altına aldı ve hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

"İstihbaratın yaptığı çalışmada manipülatör gruplarının AKP’li bazı isimlerle ilişkisinin tespit edildiği, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporda bu konuda da bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor. Ancak yapılacak bir operasyonun seçim öncesinde piyasayı alt üst edeceği, ortaya bilgi belge saçılacağı endişesiyle ertelendiği de belirtiliyor."

Soydan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) İşin ilginci, kulisler bu ince buz üzerinde tepinen ve hesaplaşmalara giren grupların mücadelesi ile kaynıyor. Bu arada borsadaki kavgaya dair sessiz sedasız yürüyen bir soruşturmadan ve bir MİT raporundan söz ediliyor.

Bazı tespit ve ihbarlar dikkate alınarak sınırlı bir mahiyette başlayan soruşturmanın gitgide şekil, içerik ve hedef değiştirdiği, borsada ortak hareket eden bazı gruplar ve bunlar içerisinde özellikle kripto varlıklarla da bağlantıları olanların hedefte olduğu kaydedilenler arasında.

İddialara göre hedefteki gruplar soruşturmayı öğrenince siyasi bağlantılarını kullanarak rakiplerini tasfiyenin bir aracı haline getirmek istemiş. Siyasi ilişkileri ve ekonomik güçleri aracılığıyla bu soruşturmayı, Ünsal Ban merkezli devam eden soruşturma ile birleştirmek ve hedefe koydukları kişileri o dosyaya dahil etmek için yoğun çaba harcamışlar. Amaçları, casusluk gibi ağır suçlamalar bulunan Ban soruşturması sayesinde rakiplerini tasfiye etmek ve borsanın tek hakimi haline gelmek.

Soruşturma konuları ile doğrudan bağı olmayan ancak borsada yatırımı olan bazı iş insanlarının bu soruşturma üzerinden tehdit edildiği de söyleniyor.

'MİT, CUMHURBAŞKANLIĞI'NI BİLGİLENDİRDİ'

Kavga bu kadar büyüyünce istihbarat birimleri konuyu mercek altına almış. MİT’in borsada yaşananlara dair Cumhurbaşkanlığı’nı bilgilendirdiği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Cumhurbaşkanlığı’nın geçen Eylül’de çöküşle sonuçlanan bankacılık hisseleri manipülasyonu ve ilgili tutuklamalar sonrasında MİT’ten borsayla ilgili rapor istediği şeklinde.

'MANİPÜLATÖRLERİN AKP'Lİ BAZI İSİMLERLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ'

İstihbaratın yaptığı çalışmada manipülatör gruplarının AKP’li bazı isimlerle ilişkisinin tespit edildiği, Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporda bu konuda da bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor.

Ancak yapılacak bir operasyonun seçim öncesinde piyasayı alt üst edeceği, ortaya bilgi belge saçılacağı endişesiyle ertelendiği de belirtiliyor. İddialara göre manipülatör grupları şimdilik borsada yeni vurguna girişmemeleri konusunda sert şekilde uyarılmışlar. (...)"

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