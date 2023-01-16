Nebati, Erdoğan'ı yalanladı, milli gelir hedefinin yarısını açıkladı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2011 beyannamesinde 2023 için kişi başı milli gelir hedefini 25 bin dolar olarak koymuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Erdoğan'ın hedefinin yarısını hedefleyerek, "2023 yılında kişi başına gelirimizin 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, '2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda konuşan Nebati, 2022'de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngördüğünü söyledi.

EN ZENGİN YÜZDE 1, TOPLAM SERVETİN YÜZDE 41'İNE SAHİP

Öte yandan 'Global Wealth Databook 2022' raporuna göre, Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. Birinci sırada Rusya yer alırken, ikinci sırada Güney Afrika yer adlı.

Raporda, Türkiye’de en zengin yüzde 1’lik kesimin, toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem