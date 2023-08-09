Borsa İstanbul'da en yüksek seviye ve kapanış rekoru

Borsa İstanbul, 7.600,65 puanla en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Borsa, gün içinde de 7.644,59 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinin gördü.

Borsa İstanbul'da en yüksek seviye ve kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,54 değer kazanarak günü 7.600,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.644,59 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,9 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,70 ve holding endeksi yüzde 2,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor. Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların "risk iştahını" olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

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