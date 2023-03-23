Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,85 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.997,21 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21'le inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak 5.001,06 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA