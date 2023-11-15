BitMart 1.000.000 USDT'ye varan ödül havuzuyla dünya işlem şampiyonasını başlatıyor

BWTC, platformun ev sahipliği yaptığı ilk büyük işlem şampiyonası ve BitMart için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. BitMart Futures işlem sisteminin başarılı işleyişinin bir kanıtı olarak platformun büyümesini ve kullanıcılarına olan bağlılığını göstermektedir.

Şampiyona, her biri kendine özgü heyecan ve fırsatlar sunan üç farklı aşamada gerçekleşecek. Kayıt Aşaması 9 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 23 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Kayıtları takiben, yarışma aşaması 24 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 14 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Etkinlik, kazananların kutlanacağı ve ödüllerin verileceği 15 Aralık 2023 ile 21 Aralık 2023 tarihleri arasındaki Ödül Aşaması ile sona erecek.

Bu şampiyonada ilk 10 takım ödüllendirilecek ve birinci olan takım ödül havuzunun %30'unu, ikinci takım %25'ini ve üçüncü takım %10'unu alacak. Dördüncüden onuncuya kadar olan takımların her biri ödül havuzunun %5’lik kısmına hak kazanacak. Ödül havuzu katılımla birlikte ölçeklenir ve katılımcı sayısı 15.001'i aştığında maksimum 1.000.000 USDT'ye ulaşır. Ekipler arasındaki ödül dağılımı, hem liderliği hem de kolektif çabayı teşvik etmek için özenle yapılandırılmıştır.

Ana etkinliğe ek olarak hak kazanan her üyeye 20.000 BMX'e kadar ödül sunan En İyi Takım Lideri Ödülleri de dahil olmak üzere özel ödüller de içeriyor. Ayrıca, takım üyelerinin 5 USDT işlem bonusu alacağı ve yarışma başladıktan sonra işlem hacimlerine bağlı olarak 2.000 USDT'ye kadar bonus kazanma potansiyeli olan bir yan etkinlik de gerçekleşecek.

BitMart'ın ev sahipliği yaptığı ilk büyük ticaret şampiyonası olan bu etkinliğin düzenli bir seri haline gelmesi ve büyüyen kullanıcı topluluğunu sürekli olarak ödüllendirmesi ve ilgisini çekmesi bekleniyor. BWTC, BitMart'ın yolculuğunda önemli bir adım ve olağanüstü ticaret deneyimleri sunma ve yatırımcılar arasında rekabetçi ruhu teşvik etme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

BitMart'ın vizyonu, kripto para birimini her yerde herkesin kullanımına sunmaktır. Bu şampiyonanın başlatılması, Web3 ve kripto para birimini genel kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeye yönelik bir adım. BitMart, tüm kullanıcıları için işlem deneyimini geliştirmeye kararlıdır ve dünya çapındaki seçkin tüccarların beceri ve yeteneklerini sergilemelerini heyecanla beklemektedir.

Bu şampiyona, BitMart'ın canlı ve rekabetçi bir işlem topluluğunu teşvik etme taahhüdünde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Önemli ödüllerin yanı sıra ekip çalışması ve liderliğe odaklanan BitMart Dünya İşlem Şampiyonası, kripto para işlem dünyasında bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor.