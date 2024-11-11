Bitcoin'den Yeni Rekor! 1 Yılda Yüzde 100'e Yakın Artış

Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto yanlısı isimlerin Kongre’deki etkisi, Bitcoin’deki ralliyi güçlendirdi. Bitcoin, bugün 81.899 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yıl başından bu yana yüzde 95’in üzerinde değer kazandı.

Son Güncelleme:
Bitcoin'den Yeni Rekor! 1 Yılda Yüzde 100'e Yakın Artış

Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Bitcoin'de başlayan ralli devam ediyor. Trump'ın yanı sıra kripto yanlısı başka adayların da Kongre'de yer almaları Bitcoin fiyatındaki ralliye destek veriyor.

Bitcoin'den Yeni Rekor! 1 Yılda Yüzde 100'e Yakın Artış - Resim : 1

BITCOIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Bitcoin fiyatı bu sabah 81.000 doların da üzerine çıkarak 81.899,22 dolarla rekor kırdı. Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16,9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 yükseldi.

Etiketler
Bitcoin
Son Güncelleme:
Gram Altın Fiyatları Geriliyor! 3 Farklı Tarife, Ne Alan Ne Satan Kuyumcuya Gitmeden Emin Olamıyor… Alan da Satan da Kuyumcuya Gitmeden Emin Olamıyor
Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız
Dolar Haftaya Nasıl Başladı? Dolar Haftaya Nasıl Başladı?