Bitcoin'den Yeni Rekor! 1 Yılda Yüzde 100'e Yakın Artış

Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Bitcoin'de başlayan ralli devam ediyor. Trump'ın yanı sıra kripto yanlısı başka adayların da Kongre'de yer almaları Bitcoin fiyatındaki ralliye destek veriyor.

BITCOIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Bitcoin fiyatı bu sabah 81.000 doların da üzerine çıkarak 81.899,22 dolarla rekor kırdı. Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16,9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 yükseldi.