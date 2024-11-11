Gram Altın Fiyatları Geriliyor! 3 Farklı Tarife, Ne Alan Ne Satan Kuyumcuya Gitmeden Emin Olamıyor…

Son dakika: Altın fiyatları geçtiğimiz hafta, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki zaferinin faiz oranlarını yüksek tutabilecek daha yüksek gümrük vergileri olasılığını artırmasıyla beş aydan uzun bir sürenin en kötü haftasını kaydetti. Ons altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde geriledi. Altın, yatırımcılar ABD faiz oranlarının gelecekteki yönü hakkında daha fazla netlik için bu hafta ABD ekonomik verilerine ve Fed yetkililerinin yorumlarına hazırlandığı ortamda 2666,58 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,56 kayıpla 2670 dolar seviyesinde.

“ALTIN FİYATLARINI SINIRLAYABİLİR”

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın fiyatları daha önce ABD'deki siyasi risklere karşı bir koruma olarak görülüyordu ve seçimlerin beklenenden daha hızlı sonuçlanması, güçlenen ABD dolarıyla birlikte kısa vadede bir miktar gevşemeyi tetikleyebilir” dedi. Yeap, “Fed'in önümüzdeki dönemde gevşeme sürecinde daha temkinli olmasını bekleyebiliriz, bu da altın fiyatlarını sınırlayabilir” dedi.

GRAM ALTIN E ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde gram altın fiyatları da serbest piyasada 2.953 lira seviyelerinde bulunuyor. Ancak İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatı3.215 TL’den satış, 2.930 liradan alış fiyatı ile ekranlara yansıyor. Çeyrek altın fiyatları da aynı dakikalarda 5.205 TL ve Cumhuriyet altını da 21.039 TL’den değerleniyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK

Şimdi ise gözler küresel piyasalarda, bu hafta ABD'deki enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Çarşamba enflasyon, Perşembe Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Cuma ise sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed Sanayi Endeksi, perakende satışlar takip edilecek.