Yoksulluk sınırı 31 bin 939 bin liraya, açlık sınırı 9 bin 234 liraya yükseldi!

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat sonuçlarını yayınladı. BİSAM’ın verilerine göre, şubatta açlık sınırı 9 bin 234 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 31 bin 939 oldu.

BİSAM, ocak ayında açlık sınırını 8 bin 782 TL, yoksulluk sınırını ise 30 bin 379 TL açıklamıştı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL’ye yükseldi.

BİR KİŞİNİN SAĞLIKLI BESLENMESİNİN BEDELİ 2 BİN LİRANIN ÜZERİ

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise şubatta 31 bin 939 TL’ye ulaştı.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 385 lira oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 276, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1651 lira olarak öne çıktı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edildi.

Günlük harcamalarda Şubat 2023'de en yüksek maliyet grubunu 115,41 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 53,74 lira olurken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 52 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 lira olurken, katı yağ ve sıvı yağ ise 19,5 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.

Yumurta için 7, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,84 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem