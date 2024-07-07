Bir Sigara Grubuna Daha Zam: En Ucuzu 61 TL Oldu

ÖTV zammı sonrası sigara üreticilerinden zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Philip Morris ve JTI sigara gruplarının ardından British American Tobacco da sigara gruplarına zam yaptı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren geçerli olacak şekilde, BAT grubu sigaralara 5 ile 10 lira aralığında zam yapıldığını duyurdu. Bu artışla birlikte, gruba ait en ucuz sigara 61 TL'ye yükseldi.

Zam sonrası güncellenen sigara fiyatları:

Dunhill: 79 TL

Kent Switch: 65 TL

Kent D Range: 66 TL

Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Dark Blue Switch): 67 TL

Kent Blue / White: 71 TL

Kent Slims: 74 TL

Rothmans: 62 TL

Tekel 2000: 61 TL

Tekel 2001: 65 TL

Viceroy: 67 TL

Pall Mall: 67 TL

Maltepe & Samsun: 67 TL

Ayrıca, ÖTV zamlarının ardından JTI grubunda yer alan sigaraların güncel fiyatları da şu şekilde:

Winston Slender: 66,00 TL

Winston Dark Blue: 65,00 TL

Winston Deep Blue: 65,00 TL

Winston: 68,00 TL

Winston Slims: 72,00 TL

Winston Xsence: 74,00 TL