Bir kentte daha ekmeğe zam

Samsun’da 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, uzun süredir maliyetinin altında ekmek sattıklarını, un fiyatları ve girdilerin oldukça arttığını ifade etti.

Bir kentte daha ekmeğe zam

Bir süredir gündemde olan ekmek fiyat tarifesindeki güncelleme Samsun’da yapıldı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin (SESOB) talebi doğrultusunda Samsun’da 220 gramı 7,5 TL’den satılan somun ekmeğin gramı 250’ye yükseltildi, fiyatı da 10 TL olarak güncellendi.

Konu hakkında bilgi veren SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, uzun süredir maliyetinin altında ekmek sattıklarını, un fiyatları ve girdilerin oldukça arttığını ifade ederek bu zamla birlikte fırıncıların bir nebze de olsa nefes alacaklarını söyledi.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit de yeni fiyat tarifesinin 27 Ocak Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini ve o tarihten itibaren Samsun ve ilçelerinden 250 gram somun ekmeğin 10 TL’den satışa sunulacağını açıkladı.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

Güncellenen fiyat tarifesi ile birlikte Samsun’da 250 gr baston ekmek 10 TL, ikili somun ekmek 20 TL, 500 gram tandır ekmek 20 TL, 250 gram pıtıl ekmek 10 TL, 1 kilo 750 gram Karadeniz ekmeği 70 TL, 220 gram sade pide 10 TL, 150 gram lavaş 10 TL ve 150 gram kıymalı pide hamuru da 10 TL’den satılacak.

Zamlı fiyat tarifesi 27 Ocak Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Hakan Kara'dan dikkat çeken değerlendirme: Şahin gitmek durumunda! Faiz kararı öncesi dikkat çeken değerlendirme
EYT'yi sadece bir günle kaçırdı: 15 yıl daha çalışacak EYT'yi sadece bir günle kaçırdı: 15 yıl daha çalışacak
TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller
Kuruluş Osman'da kadro yeniden şekillendi... Bir başrol daha geliyor Kuruluş Osman'da kadro yeniden şekillendi... Bir başrol daha geliyor
Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü! Net rezervlerde son iki yılın en sert düşüşü!
Merkez Bankası, 2024 Ocak ayı faiz kararını açıkladı: Gerekli sıkılığa ulaşıldı! Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Yepyeni bir sayfa açıyorlar: Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı
Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
Prof. Ahmet Ercan uyardı: "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada mutlaka olur" "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada mutlaka olur"
Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi Ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?