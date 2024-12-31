Bir de Buna Para Alacaklar, 790 TL'yi buldu! 3 Bankadan 'Hesap Bakım Ücreti' Uygulaması: Hesaplarını Birer Birer Kapatıyorlar

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu. 790 lirayı bulan hesap bakım ücretine tepki gösteren yatırımcıların hesaplarını birer birer kapattığı öne sürüldü. Diğer bankaların nasıl bir hamle yapacağı ise merak ediliyor.

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Bir de Buna Para Alacaklar, 790 TL'yi buldu! 3 Bankadan 'Hesap Bakım Ücreti' Uygulaması: Hesaplarını Birer Birer Kapatıyorlar

Yatırımcıları kızdıran uygulama başladı. 3 kurum hisse senedi hesaplarından ‘hesap bakım ücreti’ tahsil edeceğini açıkladı. Garanti, Yapı Kredi ve Halk Yatırım’dan yapılan duyuruya göre, hesaplardan kesilecek bakım ücretleri 6 ayda bir alınacak. Bankalardan müşterilerine SMS giderken birçok yatırımcı için sürpriz bu karar tepki topladı.

YILLIK 790 TL ÜCRET ALACAKLAR

Yıllık bakım ücretleri ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda Halk Yatırım 390 TL, talep ederken, Garanti Yatırım 500 TL istiyor. Şimdilik en yüksek rakam ise 790 TL ile Yapı Kredi Yatırım’da… Şimdi ise gözler diğer bankalarda!

Bir de Buna Para Alacaklar, 790 TL'yi buldu! 3 Bankadan 'Hesap Bakım Ücreti' Uygulaması: Hesaplarını Birer Birer Kapatıyorlar - Resim : 1

YATIRIMCILAR TEPKİLİ

Üç büyük bankanın başlattığı bu uygulama hisse senedi yatırımcılarının yoğun tepkisi ile karşılandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran karar için bazı yatırımcıların bu ücretlere tepki olarak hesaplarını kapatma kararı aldığı bile öne sürüldü. Ayrıca yatırımcılar bu tür kesintilerin sermaye piyasalarını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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