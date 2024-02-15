Bilecik'te berber ücretlerine zam!

Bilecik'te Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, alınan karar doğrultusunda berber ücretlerine yeni zammı duyurdu.

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Bilecik'te berber ücretlerine zam!

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.

Yapılan zamlar sonrası saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı.

Bilecik'te zamlı tarife sonrası berber fiyatları şöyle:

- Şekilli saç tıraşı 100 TL,
- Saç-sakal-yıkama-fön 300 TL,
- Saç kesme 150 TL,
- Saç kesme makinesi ile asker tıraşı 100 TL,
- Yıkama-fön 100 TL,
- Ağda ve maske 70 TL,
- Sakal tıraşı 80 TL,
- Saç yıkama 70 TL.

Kaynak: Gerçek Gündem

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