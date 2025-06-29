Beyin Göçünü Tersine Çevirecek Dev Hamle! Türkiye'de Bu Kişilere Altın Fırsat! Aylık 186 Bin Lira Maaş Verilecek

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TÜBİTAK, doktora sonrası araştırmacıların Türkiye’ye dönüşünü teşvik edecek yeni bir program başlattı. “CoCirculation3” adı verilen programla nitelikli araştırmacıların Türkiye’deki akademik ve sanayi kuruluşlarında çalışmalar yürütmesi sağlanacak.

3 YILI KAPSAYACAK

2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde üç ayrı çağrı yapılacak programla, dünyanın farklı ülkelerinden deneyimli araştırmacılar Türkiye’ye çekilerek, bilimsel üretim kapasitesi artırılacak. TÜBİTAK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, program hem Türkiye’ye “tersine beyin göçü”nü hızlandırmayı hem de uluslararası araştırmacı dolaşımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Program, Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa MSCA COFUND 2023 çağrısı kapsamında destekleniyor.

12 AY EK SÜRE İMKANI

CoCirculation3 kapsamında desteklenecek araştırmacılar, en fazla 24 ay süreyle Türkiye’deki akademik veya akademi dışı kurumlarda projelerini yürütecek. Ayrıca isteğe bağlı olarak, akademi dışı bir kurumda 12 aya kadar ek süre imkanı da sunulacak.

AYLIK 3.980 AVRO MAAŞ

Program, araştırmacılara aylık 3.980 avro maaş, 600 avro aile desteği, 1.000 avro araştırma ve ağ kurma desteği gibi kapsamlı bir finansman paketi sağlıyor. Ayrıca 250 avro eğitim katkısı, 130 avro kurum hissesi ve 50 avro seyahat desteği de bu kapsamda verilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa her uyruktan araştırmacı başvurabiliyor. Ancak başvuru tarihinden önceki 36 ay içinde Türkiye’de 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, başvurdukları çağrı tarihine kadar doktora derecelerini tamamlamış olmaları şart.

Daha önceki Co-Circulation veya CoCirculation2 programlarından destek almış araştırmacılar ile Türkiye’de burs veya destek nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan Türk vatandaşları bu yeni çağrıya başvuramıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ

İlk çağrı 1 Eylül 2025’te başlayacak ve 1 Aralık 2025’te sona erecek. Bu dönemde 33 araştırmacıya destek verilecek. İkinci çağrı 3 Ağustos - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yine 33 araştırmacı desteklenecek. Üçüncü ve son çağrı ise 1 Temmuz - 1 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu etapta 34 araştırmacı fonlanacak.

Kaynak: AA