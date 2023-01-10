Benzinde 63 kuruş indirim bekleniyor
Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş indirim bekleniyor.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22.07 liradan, benzinin litresi ise 19.51 TL'den satılıyor.
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