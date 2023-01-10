Benzinde 63 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son Güncelleme:
Benzinde 63 kuruş indirim bekleniyor

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22.07 liradan, benzinin litresi ise 19.51 TL'den satılıyor.

Etiketler
Akaryakıt
Son Güncelleme:
Bir alkol grubuna daha zam Ekonomi 10 Ocak 2023 07:07
Dondurmaya rekor zam! Ekonomi 10 Ocak 2023 06:38
Milyonlarca emekli açlığa mahkum oldu! Ekonomi 09 Ocak 2023 14:57
Ankara'da ulaşıma zam! Ekonomi 09 Ocak 2023 14:38
ÇOK OKUNANLAR
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
Akit'ten tazminatsız kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım' Akit'ten kovulan ekran yüzü savaş açtı: 'Çaresiz haldeyim, 15 Ocak'ta her şeyi anlatacağım'
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!