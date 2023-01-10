Bir alkol grubuna daha zam

Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.

Bir alkol grubuna daha zam

Yeni yılın ilk günlerinde zamlar belirlenmeye başlandı. Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti.

ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise 9 Ocak’ta sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.

Bir alkol grubuna daha zam - Resim : 1

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