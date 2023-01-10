Bir alkol grubuna daha zam
Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.
Yeni yılın ilk günlerinde zamlar belirlenmeye başlandı. Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti.
ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise 9 Ocak’ta sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.
Dondurmaya rekor zam! Ekonomi 10 Ocak 2023 06:38
Milyonlarca emekli açlığa mahkum oldu! Ekonomi 09 Ocak 2023 14:57
Ankara'da ulaşıma zam! Ekonomi 09 Ocak 2023 14:38
TÜİK'te büyüme rakamları sonrası görevden alma! Ekonomi 09 Ocak 2023 12:52