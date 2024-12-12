Benzin, Mazot, LPG, Alkol, Tütün… Ozan Bingöl 3 Ocak Zamlarını Hesapladı: 1 Litrede 104 TL ÖTV

Tüm Türkiye 2025 yılına birçok otomatik vergi artışı ile giriş yapacak. 1 Ocak itibarıyla vergi, harç ve cezalar yüzde 43,93’lük Yeniden Değerleme Oranı ile artacak. Bunların yanında bir de 3 Ocak’taki Aralık ayı enflasyon rakamları ile eş zamanlı açıklanacak yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) benzin, motorin (mazot), LPG (Otogaz), alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV zammını da belirleyecek.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün aktardığı bilgiye göre, ÖTV oranları 6 ayda bir Yİ-ÜFE olarak artıyor. Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisi dahilinde herhangi bir müdahale yapmaması durumunda zamların otomatik olarak fiyatlara yansıyacağını kaydetti.

3 OCAK KRİTİK TARİH

TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı veri ile 2024 ikinci yarısı için Yİ-ÜFE oranı akaryakıtta ÖTV maktu tutarlarını da belirleyecek. Bingöl, artış oranı yüzde 1 olsa bile benzin, motorin ve LGP’de ÖTV artışının yüzde 8,2’ye çıkacağını söyledi.

İŞTE BENZİN, MAZOT VE LPG’YE GELECEK ZAM

Örnek ile açıklanacak olursa 3 Temmuz 2024’te bir litre benzinde 11,2965 TL olan maktu ÖTV tutarının 3 Ocak’ta 12,2228 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış yüzde 20 KDV’nin eklenmesi ile daha yüksek bir zam olarak yansıyacak. Böylece bir litre benzindeki toplam ÖTV ve KDV artışı 1 lira 11 kuruş olacak. Motorinde bu rakam 1,4 TL ve otogazda ise 85 kuruş olacak.

ALKOL VE TÜTÜNE DE ÖTV ZAMMI YOLDA

Alkol ve tütün ürünleri ÖTV listesi kapsamında altı ayda bir otomatik zamlanıyor. Bu ürünlerde maktu ÖTV tutarları da her 6 ayda bir zamlanıyor. Bingöl alkoldeki ÖTV tutarına ilişkin hesaplamasını, “Otomatik ÖTV artışı kapsamında Aralık 2024 için Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile gelse maktu ÖTV tutarları 3 Ocak 2025 tarihinde yüzde 8,2 oranında artacaktır. Buna göre; Bir litre alkolde 1.269,72 TL olan ÖTV, ÜFE’nin Ocak ayında yüzde 1 gelmesi halinde artış oranı yüzde 8,2 olacaktır. Yani bir litre alkolde 104,11 TL ÖTV artışı olacaktır” diyerek anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi