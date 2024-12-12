5 Yıl Sonra İlk Kez! Merkez Bankası Duyurdu: Cari Dengede Fazla

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi.

Cari dengenin 1,3 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Cari denge 2019 yılında mayıs-kasım döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi