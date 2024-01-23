Belediyedeki kadrolu çalışanlara 4 bin 500 TL seyyanen zam!

Muğla'nın Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile kadrolu belediye çalışanlarının maaşına 4500 lira seyyanen zam yapıldığı açıklandı.

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Belediyedeki kadrolu çalışanlara 4 bin 500 TL seyyanen zam!

Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşmeye ek protokol imzalandı. Belediyede çalışan kadrolu işçilerini kapsayan toplu sözleşmede belirtilen yüzde 49.25’lik zamma ek olarak 4500 lira seyyanen zam yapıldı.

3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen temmuz ayında imzalanmıştı. Ülkedeki ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşmeye ek protokol imzalandı.

Daha önce imzalanan toplu sözleşmede belirtilen yüzde 49.25 zamma ek olarak seyyanen 4.500 liralık artış sağlandı. İmzalanan protokolle en düşük maaş ikramiye, sosyal haklar ve izin ücreti gibi yan ödemelerle ortalama 34.529 lira oldu.

BAŞKAN OKTAY, RİCALARI KIRMADI

Ek protokole Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye – İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay imza attı. İçmeler Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen törende konuşan Sendika Şube Başkanı Akbay, yaşanan ekonomik krizin herkesi etkilediğini belirterek, “Toplu iş sözleşmesinde zam oranını memurlara yapılan zamma sağlamıştık. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyon oranlarından sonra Belediye Başkanımıza geldik ve bize destek olmasını rica ettik. Belediyelerin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, 'sizi kırmayacağım, elimden gelenin en fazlasını yapacağım' dedi. Neticesinde sözleşmenin üzerine artış yapıldı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

'ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun kişiler gibi kurumları da etkilediğini belirterek, “Yaptığımız tüm hizmetlerde sürekli değişen rakamlar ister istemez hepimizi zorluyor. Yüzde 49.25 zam oranının üzerine biz de seyyanen 4.500 lira daha ilave artış sağlayıp memur maaşlarıyla aradaki makasın daralmasını sağlamaya çalıştık. Şunu net olarak söyleyebilirim; geldiğimiz günden beri sizlerin şartlarını olabildiğince iyileştirmeye, pozitif hale getirmeye çalıştık. Bugün de bu anlayışla ek protokolü imzalıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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