BDDK'den yönetmelik değişikliği: Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK yönetmelik değişikliğine gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BDDK'den yönetmelik değişikliği: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Resmi Gazete
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