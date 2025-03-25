BDDK'dan Borsa için Yeni Karar! Bankalara da Esneklik Sağlandı

Piyasalarda yaşananların ardından ekonomi yönetimi dengeyi sağalayacak adımları peş peşe atmaya devam ediyor. Bu kapsamda BDDK'nın bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanıdığı duyuruldu.

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BDDK'dan Borsa için Yeni Karar! Bankalara da Esneklik Sağlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak pay geri alım programlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirmişti. Bugün ise BDDK'dan kritik bir karar geldi. Bankalara yönelik hisse geri alımında yeni karar alındı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek. Açıklamada şöyle denildi:

"Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi

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Borsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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