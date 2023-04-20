BDDK açıkladı: KKM hesaplarında bir rekor daha!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı, 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıkarak yeni rekorunu kırdı.

Son Güncelleme:
BDDK açıkladı: KKM hesaplarında bir rekor daha!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bültenini yayımladı.

Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Nisan itibarıyla 18 milyar 65 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 145 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 402 milyar 698 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 554 milyon lira artarak 1 trilyon 96 milyar 277 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira artarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 357 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM)
Son Güncelleme:
Hareketlilik başladı: İkinci el otomobil satışına yeni doping! İkinci el otomobil satışına yeni doping!
Bodrum'da lahmacun fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak Bodrum'da lahmacun fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı