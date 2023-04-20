BDDK açıkladı: KKM hesaplarında bir rekor daha!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bültenini yayımladı.



Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Nisan itibarıyla 18 milyar 65 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 145 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 402 milyar 698 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 657 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 554 milyon lira artarak 1 trilyon 96 milyar 277 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira artarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 357 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem