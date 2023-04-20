Hareketlilik başladı: İkinci el otomobil satışına yeni doping!

Ramazan Bayramı öncesinde ikinci el otomobil satışında hareketlilik yaşanmaya başladı.

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Bayrama araçsız girmek istemeyen vatandaşlar, ikinci el araca yöneldi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, bayram öncesinde ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını söyleyerek, "Ramazan Bayramı için gerçekten son 2 haftadır ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Bunun tek sebebi sadece bayram değil. Bayram sonrasındaki seçim gündemi, dövizin hareketliliği. İnsanlar fiyatların baskılandığına ve seçimden sonra daha da artacağına dair inançları var. Bayramın da bundan önce olması aradaki süreci tetikledi ve bu kısa vadede insanlar çok ciddi bir şekilde araç alımına yöneldiler" dedi.

"YÜZDE 40 ÜZERİNDE BİR HAREKETLİLİK VAR"

"Bu hareketliliği piyasada çok ciddi şekilde görüyor ve izliyoruz" diyen galerici Ahmet Yurtlu, "Normalin yüzde 40 üzerinde bir hareketlilik var. Burada insanların doğal olarak bayram sonrasında yapılan fiyat artışlarına maruz kalmamak ve daha öncesinde araçlarını alarak önlerine bakmak amacıyla hareketlilikleri normal kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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