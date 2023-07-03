Bayram bitti fırtına başladı: Hızlı tren biletlerine büyük zam

Bayram tatilinin ardından mesailer zam haberiyle başladı. TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi. YHT biletlerine, 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

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Bayram bitti fırtına başladı: Hızlı tren biletlerine büyük zam

Türkiye ekonomisinin kötüleşmeye devam ettiği ve Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, bayram tatili sonrası mesai yeni bir zam haberiyle başladı.

TCDD Taşımacılık, YHT, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yaptı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

2018’DEN BU YANA ZAM ORANI YÜZDE 300’Ü AŞTI

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre; TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı.

YHT biletlerine, 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

Zam dalgasının devletin ve özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollarla devam etmesi bekleniyor.

Etiketler
zam TCDD YHT hızlı tren Türkiye ekonomisi ekonomik kriz
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