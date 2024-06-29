Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor!

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kredi kartlarında temassız ödeme limitinin değiştiğini duyurdu. Babuşcu, yeni uygulamanın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

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Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor!

Kredi kartları ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti değişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellenmiş olacak.

"1500 TL OLUYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! - Resim : 1

"Temassız kartlarla yapılan ödemelerde işlem limiti 1 Temmuz’dan itibaren 1500 TL oluyor…"

BANKALAR BİLDİRİMDE BULUNDU

Öte yandan birçok banka kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor