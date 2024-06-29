Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu!

Çalışma Yaşamı Uzmanı Aziz Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara elektriğe gelen zam sonrası enflasyona dikkat çekti. Çelik, "Enflasyon oranını düşük çıkartmak için her şeyi yapıyorlar" derken, Kara, "Enflasyonda yıl sonuna kadar 1,2-1,4 puan aralığında bir etki bekliyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu!

Enflasyonla mücadele ediyoruz gerekçesiyle asgari ücrete zam yapmak istemeyen iktidar, vatandaşın elektrik faturasını ise yüzde 38 arttırdı.

Zamma ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! - Resim : 1

"ENFLASYONU DÜŞÜK ÇIKARTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Aziz Çelik, "Milyonların gelirini etkiyecek resmi enflasyon oranını düşük çıkartmak için her şeyi yapıyorlar! TÜİK haziran ayı verilerini topladıktan sonra yüzde 38'lik elektrik zammı açıklandı. Zam 1 temmuzda yürülüğe girecek. Böylece elektrik zammı, 3 temmuzda açıklanacak enflasyona yansımayacak. Temmuz ayında başka büyük zamlar da sırada bekliyor" dedi.

"1,2-1,4 PUAN ARALIĞINDA BİR ETKİ BEKLİYORUM"

Elektrik zammının sonraki aylarda enflasyona etkisini değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Elektrik fiyat artışının enflasyonu nasıl etkileyeceğini çok soran oldu. Doğrudan ve dolaylı yansımalarla birlikte yıl sonuna kadar 1,2-1,4 puan aralığında bir etki bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon Elektrik Hakan Kara Aziz Çelik Zam
Son Güncelleme:
Benzin ve motorine zam geldi Benzin ve motorine zam geldi
AKP hazırlıklara başladı: Üç çocuğu olana vergi indirimi ve uygun kredi geliyor Üç çocuğu olana vergi indirimi geliyor
Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı
Ağlayarak her istediğini yaptıran en toksik 3 burç! Onlarla uzun bir ilişki çok zor... Ağlayarak her istediğini yaptıran en toksik 3 burç! Onlarla uzun bir ilişki çok zor...
ÇOK OKUNANLAR
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Benzin ve motorine zam geldi Benzin ve motorine zam geldi
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor