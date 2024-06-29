Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu!

Enflasyonla mücadele ediyoruz gerekçesiyle asgari ücrete zam yapmak istemeyen iktidar, vatandaşın elektrik faturasını ise yüzde 38 arttırdı.

Zamma ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

"ENFLASYONU DÜŞÜK ÇIKARTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Aziz Çelik, "Milyonların gelirini etkiyecek resmi enflasyon oranını düşük çıkartmak için her şeyi yapıyorlar! TÜİK haziran ayı verilerini topladıktan sonra yüzde 38'lik elektrik zammı açıklandı. Zam 1 temmuzda yürülüğe girecek. Böylece elektrik zammı, 3 temmuzda açıklanacak enflasyona yansımayacak. Temmuz ayında başka büyük zamlar da sırada bekliyor" dedi.

"1,2-1,4 PUAN ARALIĞINDA BİR ETKİ BEKLİYORUM"

Elektrik zammının sonraki aylarda enflasyona etkisini değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Elektrik fiyat artışının enflasyonu nasıl etkileyeceğini çok soran oldu. Doğrudan ve dolaylı yansımalarla birlikte yıl sonuna kadar 1,2-1,4 puan aralığında bir etki bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem