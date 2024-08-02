Bakanlık, CHP'nin Mitingi Öncesi Açıkladı: Fındık Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, levant kalite fındığın kilosu 130 TL, Giresun kalite için 132 TL olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.​"

CHP'NİN FINDIK MİTİNGİ ÖNCESİ BELİRLENDİ

CHP bugün Giresun’da Fındık Mitingi yapacaktı. Bakanlığın CHP'nin mitingi öncesi fındık fiyatlarını belirlemesi ise dikkat çekti.

Özel, açıklanan fındık fiyatı ile ilgili şunları söyledi:

"Fındığın maliyetini ziraat odaları 165 TL olarak belirledi. Sakın fındıkta 165 TL'nin altına düşmeyin, bunun hakkı 180 liradır demeye geldik. Bugün apar topar fındık fiyatını açıkladılar. 133 lira, 135 lira olarak açıkladılar. Bu tamamen fındık üreticisine ihanettir. Fındıkla yaşayan kentlere ihanettir. Bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler."

Kaynak: İHA