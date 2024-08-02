Tapu Sahipleri Dikkat! Sakın Bunları Yapmayın, Her Şeyinizi Kaybedersiniz

Konut alım satımında dolandırıcılık vakaları artış gösterince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahibi kişilere tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Şifrelerin, belgelerin ve kişisel bilgilerin paylaşılmasının dolandırıcılık riskini artırdığı vurgulandı.

Söz konusu uyarılar şu şekilde sıralandı:

ŞİFRENİZİ PAYLAŞMAYIN

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için, tapu işlemlerini hızlandırmak vaadiyle yetkisiz kişilere itibar edilmemesi oldukça önemlidir. Şifre ve belgelerinizin yetkili olmayan kişilerle paylaşılması dolandırıcılık riskini artırabilir. Bu nedenle e-Devlet ve Web-Tapu şifrelerinizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalısınız. İşlem başvurusu veya takibi için şifre talep eden kişilere şifrenizi vermemelisiniz.

RANDEVUNUZU KENDİNİZ ALIN

Kredi ile konut alımlarında tapu işlemleri genellikle bankalar tarafından yapılırken, kredisiz konut alımlarında randevu alımı vatandaşın kendisi tarafından gerçekleştirilebiliyor. Alo-181 Çağrı Merkezi, e-Randevu internet sitesi veya Web-Tapu üzerinden randevu alabilirsiniz. Ayrıca, tapu müdürlüklerinde bulunan danışma veya başvuru masalarından da yardım alabilirsiniz.

Taşınmazın yerini parsel sorgu web adresinden öğrenebilir ve başvurularınızın durumunu tapu başvuru sorgulama ekranından kontrol edebilirsiniz. Tapu işlemleri için harç ve döner sermaye ücretleri internet bankacılığı veya ATM e-tahsilat ekranları üzerinden ödenebilir. Dijital platformlar sayesinde tapu işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir.

YAPILMAMASI GEREKENLER

*Yetkisiz kişilerin işlemlerinizi hızlandırma vaadine itibar etmeyin.

*e-Devlet ve Web-Tapu şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın.

Kendi randevunuzu alın.

*Tapu başvurularınızın durumunu tapu başvuru sorgulama ekranından kontrol edin.

*Kimseden yardım almadan işlemlerinizi dijital ortamda yapın.

*e-Devlet üzerinden doğru telefon numaranızı beyan edin ve SMS bilgilendirmelerini dikkate alın.

RANDEVU ALMA YOLLARI

Alo-181 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilirsiniz.

e-Randevu internet sitesi üzerinden işlem randevusu oluşturabilirsiniz.

Web-Tapu internet adresi üzerinden doğrudan başvuru yapabilirsiniz.

E-DEVLET BİLGİLENDİRMESİ

Tapu sicil kayıtlarının güvenliğini artırmak amacıyla, taşınmazlar ile ilgili maliklerinin isteğiyle veya istek dışı gerçekleşen işlemler e-Devlet üzerinden beyan edilen doğru cep telefon numarasına SMS ile bildirilir. Bu uygulama, dolandırıcılık ve sahteciliğe karşı vatandaşların taşınmazlarını korur. e-Devlet hizmetleri kapsamında tapu harçlarını sorgulayabilir, taşınmazların detay bilgilerine ulaşabilir ve telefon ile adres bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.