Bakan Şimşek'ten Vergide Adalet Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yaparak 1,5 milyar TL’lik kayıt dışı kazanç elde edilenlere rekor ceza gelmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Şimşek açıklamasında, "Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız" dedi.

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Bakan Şimşek'ten Vergide Adalet Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran mükelleflere başlattığı incelemeler sonucunda 1,5 milyar TL’lik kayıt dışı kazancın olduğu tespit edilmişti. Konuya ilişkin bir haberi alıntılayan Bakan Şimşek, ‘vergide adalette’ kararlı olduklarının mesajını verdi.

IBAN üzerinden kayıt dışı kazanç elde eden restoran zincirinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok mükellef radara girerken, 250 milyon TL’lik vergi cezası uygulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız. Kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeler takibimizde” dedi.

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