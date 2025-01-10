Bakan Şimşek ‘Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor’ Diyerek O Veriyi Yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerine ilişkin olarak, ""Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" açıklaması yaptı.

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Bakan Şimşek ‘Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor’ Diyerek O Veriyi Yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.

Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu."

Kaynak: Haber Merkezi

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