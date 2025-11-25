Bakan Murat Kurum’dan Yüzyılın Konut Projesi Mesajı! 'Türkiye’yi Ev Sahibi Yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin yaptığı videolu paylaşımda milyonlara umut verdi. Kurum, bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını belirterek 'Türkiye’yi ev sahibi yapacağız' mesajı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Yüzyılın Konut Projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, projeyle Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa yeni bir umut sunacaklarını belirtti.

Paylaşımında, projeden görüntülere de yer veren Kurum, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturma hedefini bir kez daha vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız.

Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız.

Türkiye'yi ev sahibi yapacağız.

Burası Adana…"

