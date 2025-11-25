Merkez Bankası Açıkladı: Piyasanın Enflasyon Beklentisi Arttı
Merkez Bankası, 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı. Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a yükselirken, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi.
Sektörel Enflasyon Beklentileri – Kasım 2025: https://t.co/y24svtdMQu pic.twitter.com/CwxTocQjKE— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 25, 2025
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 olarak kayıtlara geçti.
VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?
Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim
anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası
yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.
TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.
Kaynak: AA