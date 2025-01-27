Bakan Bolat Duyurdu: Suriye 269 Üründe Gümrük Vergisi İndirimi Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Suriye'nin un, yumurta, mısır gibi ürünlerin de olduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

Bakan Bolat Duyurdu: Suriye 269 Üründe Gümrük Vergisi İndirimi Yaptı

Ankara’da Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde konuşan Bakan Bolat Suriye'nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

5 Maddelik Suriye Politikası! Dış Ticarette Yeni Dönem: Gümrük Vergisi Sorunu Belli Ürünlerde Çözüldü5 Maddelik Suriye Politikası! Dış Ticarette Yeni Dönem: Gümrük Vergisi Sorunu Belli Ürünlerde ÇözüldüEkonomi

İLK ADIM ATILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı heyeti geçtiğimiz günlerde Şam’da yetkililerle bir araya gelmiş, 11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerde ayrıca 2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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