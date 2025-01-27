Reel Kesim Güven Endeksi Ocak'ta Yükseldi

TCMB verilerine göre 2025 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 100,9

oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 74,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA