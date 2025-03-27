Bağ-Kur Prim Eşitlemesi Ne Zaman Çıkacak? 5 Yıl Erken Emeklilik Nihayet Meclis Yolunda: 7 Yıl Kuralına Dikkat!

Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir reform kapıda. 2008 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmesine rağmen emeklilik koşullarındaki fark çalışanlar arasında eşitsizlik yarattı. Özellikle Bağ-Kur’lular için yüksek prim şartı nedeniyle norm birliği de sağlanamadı. Şimdi ise bu farkı aradaki 1800 gün prim farkını gidermek amacıyla Meclis’e yeni bir düzenleme geliyor. Bağ-Kur prim eşitlemesi ile yeni bir sisteme geçilecek.

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, mevcut sistemde SSK’lılar için prim gün sayısı 5000-7200 arasında değişirken, Bağ-Kur’luların 9000 prim günü ödemesi gerekiyor. Yeni düzenleme ile aradaki fark kaldırılarak esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?

İlk etapta basit usulde vergilendirilen küçük esnaf yani bakkal, terzi, kasap, berber vs. düzenlemeden faydalanabilecek. 10 kişiden az çalışanı olma şartı aranacak. Aynı şekilde Bağ-Kur’lu çiftçi de kapsam içine alınacak. Ancak kapsamın tam olarak kimleri içerdiği, düzenleme Meclis’te şekillendikten sonra netleşecek.

EYT’LİLER DE YARARLANABİLECEK

Eğer yeni yaşa 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsarsa EYT’liler de 7200 prim gününden emekli olabilecek. Bu durumda 9 bin günü doldurmayı beklemeden ve yaş şartı olmadan 5 yıl erken emekli olabilecekler.

FARKLI KURUMLARDAN ÇALIŞMASI OLANLAR DİKKAT!

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’nda ayrı ayrı çalışmaları bulunan kişiler için emeklilik son 7 yıldaki en fazla primin yatırıldığı kuruma göre belirleniyor. Yeni düzenleme sadece prim gün şartına yönelik olacağı için 7 yıl kuralında değişiklik olmayacak.

EKSİK PRİME İHYA YOLU AÇIK

Bağ-Kur kapsamında olup borcunu ödemediği için primleri dondurulan kişiler, eksik günlerini tamamlamak için ihya yoluyla primlerini ödeyerek emekliliğe hak kazanabilecek.

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI ARANACAK MI?

7200 prim gün şartını dolduranlar emeklilik için belirlenen yaş koşulunu da sağlamaları halinde hemen emekli olabilecekler. Ancak sigortalılığı 1 Mayıs 2008 sonrasında başlayanlar için yaş şartı kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 olmak üzere kademeli olarak 65 yaşa kadar çıkıyor.

Kaynak: Sabah