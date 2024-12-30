Audi'yi Çok Görmüştük, Şimdi de Villa Çıktı... 9 Emekli Maaşı 7 Asgari Ücrete Denk: Ali Erbaş'ın Lüks Lojmanına Ödediği Kira 1000 TL Bile Değil

Asgari ücrete gelen yüzde 30’luk zammın ardından memur ve emekliyi ise bu Cuma günü yüzde 12-18 aralığında bir zam bekliyor. Maaşlara gelen zamlar tepki çekmeye devam ederken lüks harcamaları ve Audi marka makam aracı ile sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun kira bedeli ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi’nden Deniz Ayhan’ın haberine göre, Erbaş’ın aylık olarak 975 Türk Lirası kira verdiği öğrenildi. Bilkent’te bulunan villanın ısınma, elektrik ve diğer faturaları tasarruf edilme kararı alınan kamu bütçesinden karşılanıyor. Öte yandan 6 yakın korumasının dışında Erbaş’ın villası özel olarak da korunuyor.

AYNI EVİN KİRASI VATANDAŞA 110 BİN TL

Erbaş’ın oturduğu evin emsal fiyatlarına bakıldığında ise ilan sitelerinde 110 bin lira civarında olduğu görüldü. Bu tutar 9 emekli maaşına 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar.

ZAM SONRASI 1.404 TL OLACAK

Resmi Gazete’nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor. Buna göre Erbaş’ın lojman kirası 1.404 TL’ye çıkıyor.

'AUDI'Yİ ÇOK GÖRDÜLER'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, bir gazeteciye verdiği röportajda kullandığı belirtilen, “Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” sözü lüks araç tartışmalarını başka bir boyuta taşımıştı.

Kaynak: Sözcü