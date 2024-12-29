Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da toplandı. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, toplantıda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarındaki son gelişmeleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, katma değerli yüksek üretim alanında atılan son adımları ve GAP bölgesindeki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Uyguladıkları ekonomi programı çerçevesinde 2024 yılında ihracat alanında önemli bir ivme yakalarken, dış cari açığında da büyük azaltma sağladıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca Suriye'de yaşanan devrimle birlikte yeni döneme ilişkin ikili ticaret ve gümrük işlemleri açısından atılabilecek adımları ele aldık. Türkiye olarak, yeni dönemde Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde ülkemizin kalkınmasını sürdürmeyi, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmayı önceleyen politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA