ATM’den Para Çekecekler İçin Yarından İtibaren Değişiyor! 10-15 Bin Liraydı, Limitler Artıyor
Artan nakit para talebi bankaları yeni bir karar almaya yönlendirdi. Yarından itibaren ATM’lerde para çekme limitleri artıyor! Bazı bankalar 10 bin TL olan günlük nakit çekimlerinde limiti 15 bin TL’ye, 15 bin TL olanlar ise 20 bin TL’ye yükseltecek.
Vatandaşların artan nakit para talepleri bankacılık sektöründe önemli değişiklikleri de beraberinde getirirken yarından itibaren ATM’lerde yeni bir dönem başlıyor. Bankalar günlük para çekme işlemlerinde talebi karşılamakta zorlanırken, ATM’lerde ücretsiz para çekim limitlerine güncelleme geliyor.
NAKİT ÇEKİMDE YÜKSEK KOMİSYON ALIYORLARDI
Sözcü’de yer alan haberde, birçok özel banka günlük para çekme limitini 10-15 bin TL arasında belirlemişti. Yaz aylarında QR kod ile yapılan işlemlerde limitler artırılsa da uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi ve belirlenen günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi gibi nedenlerle yeni bir düzenleme yapılması zorunlu oldu. Özellikle yaşlı banka müşterilerinin teknolojiyi kullanmada yaşadığı zorluklar da nedenler arasında yer aldı.
NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ ARTIYOR
Bu kapsamda bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, günlük limiti 10 bin TL olan bankaların, bu rakamı 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor. 15 bin TL olan limit ise 20 bin TL’ye çıkarılacak.
Kaynak: Sözcü TV