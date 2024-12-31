Yeni Yıla Saatler Kala Eminönü'ne Akın Ettiler: Mısır Çarşısı'nda Fiyatlar Nasıl?

Yeni yıla saatler kala İstanbul'da yılbaşı alışverişinin adresi Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı oldu. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kokteyl kuruyemişler en çok tercih edilen ürün olurken, lokum, şekerleme ve taze çekilmiş kahve de alışveriş çantalarında yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarda değişkenlik olduğunu belirten çarşı esnafı, kokteyl kuruyemişin kilosunun 700 lira ile 3 bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

'KOKTEYL KURUYEMİŞ BİN LİRA CİVARINDA'

Esnaf Ahmet Başaran, çerezlerde en çok fıstık tercih edildiğini belirterek, "Mısır Çarşısı'nın içinin fiyatları genelde yüksektir. Ama kaliteye göre fiyatlar güzeldir. Kokteyl, bin lira dolayındadır. Fıstık, fındık, badem, ceviz, kaju vs. karışımların ortalaması bin lira civarında. Geçen yıla göre yüzde 20'nin yüzde 30'un üzerinde daha pahalı olabilir 2023'e bakarak. Çünkü 2025'in fiyatları daha yok piyasada. Lokumumuz iyidir, baharat satarız ama çerez derseniz de fıstık daima yenir" diye konuştu.

'TURİZM BİRAZ CANLANDI'

Hatice Bezal, lüks karışımların 3 bin lirayı aşacağını ifade ederek, "Eskisi gibi değil eski müşterileri, eski işleri arıyoruz. Fiyatlarımız çok arttığı için alışveriş de ona göre düştü maalesef. Geçmiş senelerde kuruyemişler çok satılırdı şimdi herkes onu almak istemiyor daha ekonomik davranmak istiyor. Kuruyemişlerde yüzde 100 oynayan ürünler var. Çoğu üründe de böyle, yüzde 80- yüzde 100 oynadı maalesef. Kokteyli bin liradan aşağı bulamazsınız onda da ucuz ürün olması gerekiyor leblebi gibi. Daha lüks bir karışıma çıkarsanız 3 bin, 3 bin 500 lirayı bulur. Fıstık olur, kaju olur, onları koyarsanız kilosu 3 bini de geçer. Turizm biraz canlandı son 3-4 günde herhalde yılbaşından dolayı. Onlar da daha çok hediyelik lokum, tatlı onlara daha çok yöneliyorlar, yerli söylüyorsanız yerliler kuruyemiş almıyor" dedi.

'EN ÇOK ÇİKOLATA, ÇEREZ VE LOKUM GİDİYOR'

Muhammed Fatih Avcı, bu dönemlerde baharat satışlarının düştüğü vurgulayarak, "Müşteri yoğunluğu şu anda geçen haftalara göre biraz daha iyi ama turistler yine de pazarlıkta bir numaralar. 1 kilo karışık kuruyemişimiz 2 bin 2 bin 500 lira arasında oynuyor ama bu turistlere göre tabi. Çerezlerde Antep fıstığını 3 bin 800'e satıyorsak geçen sene 2 bin 800'e satıyorduk. Geçen yıl lokum 900 liraydı şu an bin 180 lira. Yılbaşı için en çok çikolata, çerez ve lokum gidiyor. Turistler tabi çay da alıyor, bitki çayları. Baharat satışları düşüyor ama çerezler, çikolatalar, lokumlar, en çok tatlı ürünler gidiyor" ifadelerini kullandı.

'ANTEP FISTIĞIMIZ 2 BİN 400 LİRA'

Muammer Çetinkaya, "Kuruyemiş satıyoruz, lokum, antepfıstığı, fındık, iç antepfıstığı, tatlı, baklava. Şu an bizim elimizde kokteyl kuruyemiş yok. Müşterinin kendi isteğine göre karıştırıyoruz. Öyle hazır elimizde yok. 100 gram ondan 250 gram bundan totalde bir fiyat çıkarıyoruz. O da tahminim 700 civarında falan tekabül ediyor fiyatı olarak kilo bazında. Fındığımızın fiyatı bin 200 lira, Antep fıstığımız 2 bin 400 lira, badem bin 400 lira. Tabii geçen yıla oranla fiyatlar biraz daha yüksek ama müşteri potansiyeli hemen hemen aynı diyebilirim. Yüzde 25, yüzde 30 civarında artış rahat var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA