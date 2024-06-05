Askıda ekmek talepleri karşılayamıyor: Vatandaş bayat ekmeğe muhtaç hale geldi!

Un fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarının arttığını söyleyen fırıncı Kürşat Çolakça, ekmeğe zam istediklerini ifade etti. Haftanın yedi günü çalıştıklarını da vurgulayan Çolakça, pazar günleri izin yapmak istediklerini de söyledi.

Çolakça şöyle konuştu:

"Ekonomik durumlar ortada. Unumuz, mayamız, işçi maliyetimiz çok fazla. Biz odamızdan Pazar günleri bir tatil talep ediyoruz. Askıda ekmek sayımız gün geçtikçe artıyor. Millet ekmek alamaz duruma geldi. Un maliyetlerimiz geçen sene torbası 350- 400 lira bandındaydı bu sene 650- 700- 750 lira bandında. Her ay un alırken zam gelecek korkusuyla un sipariş ediyoruz. Yani bu stresli işten biz de pazar günü dinlenmek istiyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı. Bir ekmeğin üretiminde 28 çeşit ürün giriyor. Şu an ekmeğimiz 9 lira ama bizi kurtarmıyor. Biz zam yapacağız bekliyoruz. Askıda ekmek sayımız geçen sene 20- 30 adet bandındaydı, bu sene bu sayı ikiye, üçe katladı. Yani vatandaşlarımız artık askıda ekmeği biz yetiştiremediğimiz zaman artık vatandaşlarımız bayat ekmek almaya çalışıyor. Bunu da diyemiyor yediğini ama biz maalesef ki yine içlerinden tazelerinden bayat olarak vermeye çalışıyoruz vatandaşlarımıza."

"FIRINCILAR KAZANAMIYOR"

Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkan Vekili Nami Nacar ise, "Fırıncı esnaf arkadaşlarımızdan odamıza bir talep geldi. 27- 28 hatta 30 kaleme kadar ekmeğin üzerinde element girdiğinden mütevelli, arkadaşlarımız fiyatları beğenmiyorlar. Bundan da bunalıyorlar çünkü hem kazanamıyorlar, kazanamayınca bunalıyorlar, bunalınca muhtemelen eve de yansıyordur bu. Ekonomik olarak sıkıntıya girdiklerinden yani bu yansıyor. 'Tatil yapayım en azından bir gün dinleneyim, bu ekonomiyi bir gün unutayım' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA