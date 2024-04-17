Asgari ücretliyi üzecek haber: Bakan Işıkhan temmuzda ara zam için net konuştu!

Bakan Işıkhan, emekçilerin beklentisi olan temmuzda asgari ücrete zamma kapıları kapattı.

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Asgari ücretliyi üzecek haber: Bakan Işıkhan temmuzda ara zam için net konuştu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekçinin beklediği ‘temmuzda asgari ücrete zamma’ ilişkin konuştu.

Işıkhan açıklamasında, "Temmuzda asgari ücrete ara zam gündemimizde yok” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin TBMM Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını belirten Işıkhan, başta nasıl karar alındıysa sürecin bu şekilde devam edeceğini aktardı.

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farkların yansıtılacağını, bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmediklerini söyledi

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Vedat Işıkhan Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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