Asgari Ücretliye 70 Bin TL Fark! İşte En Yeni Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplaması

Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak ayı ile yükselecek. Yeni yılda hem asgari ücrete gelen zam hem de memur maaşları katsayısında yaşanacak artış 2025 kıdem tazminatı taban ve tavan ücretlerini değiştirecek. Yeni rakamlar özellikle uzun süreli çalışanlar için tazminatlarda ciddi artış yaşanacak. 10 yıl çalışması olan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 198 bin 506 liradan 258 bin 81, ihbar tazminatı (8 haftalık) 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya çıkarak yaklaşık 70 bin lira artacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, kıdem tazminatı çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamaya yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilir. Çalışanın toplam çalışma süresi ile son giydirilmiş brüt maaşı çarpılarak kıdem tazminatı miktarı belirlenir. Yalnızca damga vergisi kesintisi uygulanır.

EN DÜŞÜK MAAŞTA TAZMİNAT

Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası 20.002,26 lira olan kıdem tazminatı damga vergisi kesintisi ile 19.850,68 kuruş olarak ödeniyordu. Zam sonrası bu tutar 25.808,12 kuruşa yükseliyor. Bu kapsamda örneğin 10 yıl çalışması olan bir kişinin kıdem tazminatı 59.574 lira artışla 258.081 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI İLE TAZMİNAT TAVANI BELLİ OLUYOR

Memur maaş katsayısındaki Ocak ayında yapılacak artış, kıdem tazminatı tavanını da yukarı çekecek. Şu anda 41.828 lira olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zammı yüzde 12 olursa 46.847 liraya, yüzde 13 olursa 47.266 liraya ulaşacak.

İHBAR TAZMİNATINDA CİDDİ ARTIŞ

İhbar tazminatı İş Kanunu’na göre işçinin çalışma süresine bağlı olarak belirlenen ihbar süresi üzerinden hesaplanır. Çalışma süresi 6 aydan az olan işçiler 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arası için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arası için 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışma süresi için 8 haftalık ihbar süresi veriliyor. Bu süreler üzerinden yapılan tazminat hesabında brüt maaş baz alınıyor ve gelir ile damga vergisi kesintili uygulanıyor.

İhbar tazminatında örnek hesaplama tablosu:

2 hafta için: 7.863 liradan 10.233 liraya,

4 hafta için: 15.726 liradan 20.446 liraya,

6 hafta için: 23.590 liradan 30.670 liraya,

8 hafta için: 31.453 liradan 40.893 liraya yükselecek.

Kaynak: Takvim