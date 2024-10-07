‘Asgari Ücret Zammı O Oranı Aşarsa’ Diyerek Anlattılar: Alman Banka Milyonlarca Çalışanı Üzecek Tabloyu Açıkladı! Beklenenlerin Aksine…

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek asgari ücrete zam oranında enflasyon tahminleri doğrultusunda genel beklenti yüzde 50’lere kadar yükselmişti. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu yeni asgari ücreti belirleyecek ancak öncesinde açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda en dikkat çekici tahminlerden biri dev Alman banka Deutsche Bank ekonomistleri tarafından yapıldı.

“EKONOMİYİ ZORA SOKACAK”

Bankanın Türkiye ziyaretinde ekonomiye dair yapılan değerlendirmeler arasında, 2025 yılında asgari ücrete yapılması öngörülen zam da önemli konu başlığı olarak öne çıktı. 2025 için asgari ücret zammı, enflasyonla mücadelede tartışmaların merkezinde yer aldığı ifade edilirken, beklenen oranların aksine zammın yüzde 25-30 arasında bir aralıkta olabileceğini kaydettiler.

Bu kapsamda ekonomistler yüzde 30’un üzerinde bir asgari ücret artışının yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından bozucu olacağının düşünüldüğü de vurgulandı.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 20’DEN KAPI AÇMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret dışında da yapılacak maaş zamlarının yüzde 30’un üzerinde olabileceğini düşünenler olduğu gibi, bazı ekonomistlerin de kâr marjlarının azalmasının işletmeleri yüzde 30'un üzerinde zam yapamayacağını, yıl başında birçok şirketin yapacağı ilk zamların yüzde 20 civarında olacağını, 2025’te yıl ortasında bir düzenleme daha yapılacağının öngörüldüğü de ifade edildi.