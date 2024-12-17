ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI için Haber Var! ‘Üst Bant Olacak’ Diyerek Canlı Yayında Açıkladı: Bakan Şimşek’in İşaret Ettiği Rakam Oluyor

Asgari ücret son dakika haberleri tüm Türkiye’nin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 2025 asgari ücret zammı için masaya oturan hükümet, TÜRK-İŞ ve TİSK yetkilileri iki toplantıdan da eli boş kalktı. Gelecek hafta netleşmesi beklenen asgari ücrete zam oranı ve net asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Peki asgari ücret Ocak 2025 zammı ne kadar olacak?

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ASGARİ ÜCRETE ZAM MESAJI

Asgari ücret zammı 2025 için tüm gözler ekonomi yönetiminden ve yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Asgari ücret için hükümet, işçi ve işveren arasında devam eden komisyon toplantılarında 3. aşamaya geçildi. Yeni net asgari ücret belirlenirken Ocak zammı hesapları yapanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün akşam Meclis’te yaptığı sunumda yeni asgari ücret belirlenirken enflasyonun altında olmayacağını çok net bir şekilde vurgulamış, "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" demişti. Ve Bakan Şimşek’in işaret ettiği ortalama enflasyon hesabı gerçek oluyor…

ASGARİ ÜCRETTE EN YENİ KULİS

Habertürk canlı yayınında kulis bilgisini aktaran Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, ‘Rakamdan öte tablo netleşmeye başladı’ diyerek söze başladığı konuşmasında yeni asgari ücret zammı için şu bilgileri paylaştı:

“İş dünyasının 30-35 bandında bir rakama fit olacağı ifade edilmişti. Benim öngördüğüm de yüzde 30-35 bandında bir asgari ücret artışı yaşanabilir. Muhtemeldir yüzde 30’un biraz üstünde asgari ücret tespit komisyonunda belirlenecek. Bu yüzde 32 olur, 33 olur… Bunun üzerine 1-2 puan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısı olur. Yüzde 35 dolayında asgari ücret artışını Ankara satın almış durumda.”

“23 BİN TL ÜST SINIR”

Asgari ücret hesabını da yapan Çakır, “Yüzde 30 olursa 22.102 TL’lik bir rakama tekabül ediyor. Yüzde 32 olduğunda 22.450 TL civarında bir rakam oluyor. Yüzde 35 olursa 22ç950 TL civarında bir artışa tekabül ediyor. Bu durumda 23 bin TL’nin üst bant olacağı bir asgari ücret artışı üçüncü toplantıda karşımıza çıkabilir. Hafta başında 3. Toplantıyı göreceği. Bana kalırsa yüzde 40’ın altında olmaması gerekir. Ama realite pek öyle görünmüyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAM BU KEZ MASAYA GELİYOR

Dünkü ikinci bağlantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı için tarih açıklanmazken, taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar bu toplantıda masada olacak. Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi